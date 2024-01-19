Белоруссия решила повысить цены на транзит нефти

Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы за транзит нефти на 10,2 процента

Белоруссия повысит цены на транзит нефти через территорию республики, а также для внутреннего потребления на 10,2 процента. Об этом со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли страны сообщает РИА Новости.

Постановление ведомства «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» вступит в силу с 1 февраля 2024 года. В министерстве отметили, что цены в отношении транзитных направлений были «проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений».

В июле 2023 года Белоруссия уже решила повысить цены на транзит нефти по северной и южной веткам нефтепровода «Дружба», чтобы компенсировать потери доходов после введения антироссийских санкций. Оператор белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснафта Дружба» тогда обратился к «Транснефти» с предложением повысить тарифы на транспортировку на 84 процента. В прошлом году Германия и Польша остановили импорт российской нефти по «Дружба», при этом поставки из Казахстана в эти страны идут в гораздо меньших объемах.