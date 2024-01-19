Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 19 января 2024Мир

Словакия осталась без ПВО, боевой авиации и денег за поставку Киеву истребителей

Минобороны Словакии: страна осталась без компенсации за поставку Киеву МиГ-29
Роберт Калиняк

Роберт Калиняк. Фото: Yves Herman / Reuters

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк обвинил прошлое правительство страны в том, что из-за них республика осталась без средств противовоздушной обороны (ПВО), боевой авиации, а также компенсации за поставку Украине истребителей МиГ-29, сообщает издание Standard.

«Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГи, которые правительство тоже передало Украине», — заявил он.

По его словам, ранее ведомством руководили люди, «обладающие качествами мопсов, а не волков». Глава Минобороны добавил, что Братислава намерена потребовать восполнения своих средств ПВО от союзников по НАТО.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне Евросоюз сможет поставить один миллион снарядов Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сыновья Кадырова и депутата Госдумы Гурулева побывали на СВО. Кто еще из детей российских политиков был на передовой?

      Францию призвали выйти из НАТО из-за политики против России

      Словакия осталась без ПВО, боевой авиации и денег за поставку Киеву истребителей

      Офицера ВМС Италии приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу России

      Назван лучший футболист 2023 года

      В России призвали ограничить объем питьевой воды на человека пятью литрами

      В США оценили реакцию властей Франции на наличие своих наемников на Украине

      ЕС обещал поставить Украине один миллион снарядов

      Байден подписал позволяющий избежать шатдауна в США закон

      Рогов ответил на слова представителя НАТО о войне с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше