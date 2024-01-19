Словакия осталась без ПВО, боевой авиации и денег за поставку Киеву истребителей

Минобороны Словакии: страна осталась без компенсации за поставку Киеву МиГ-29

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк обвинил прошлое правительство страны в том, что из-за них республика осталась без средств противовоздушной обороны (ПВО), боевой авиации, а также компенсации за поставку Украине истребителей МиГ-29, сообщает издание Standard.

«Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГи, которые правительство тоже передало Украине», — заявил он.

По его словам, ранее ведомством руководили люди, «обладающие качествами мопсов, а не волков». Глава Минобороны добавил, что Братислава намерена потребовать восполнения своих средств ПВО от союзников по НАТО.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне Евросоюз сможет поставить один миллион снарядов Украине.