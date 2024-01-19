Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
0:0
1-й сет
live
Томас Мартин Этчеверри
Australian Open (м)
Себастьян Корда
Сегодня
12:45 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сенегал
Сегодня
20:00 (Мск)
Камерун
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Гвинея
Сегодня
23:00 (Мск)
Гамбия
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Алавес
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|21-й тур
11:42, 19 января 2024Спорт

Бывший футболист молодежной сборной России заявил о желании играть за Грузию

Россиянин Константин Марадишвили заявил, что хочет играть за сборную Грузии
Константин Марадишвили

Константин Марадишвили. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полузащитник «Нижнего Новгорода» и бывший игрок молодежной сборной России Константин Марадишвили заявил о желании выступать за национальную грузинскую команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист подчеркнул, что еще в сентябре получил паспорт гражданина Грузии. «Пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время», — заявил Марадишвили.

Игрок также рассказал, что повлияло на его решение. «Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии! У меня по линии отца все родственники — грузины», — заявил Марадишвили.

23-летний Марадишвили родился в Москве и является воспитанником столичного ЦСКА. За национальную сборную России он не играл.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Россиянам перечислили льготные программы по ипотеке

      Лечащие детей медики пожаловались Путину на низкие зарплаты

      Самбурская снялась в откровенном наряде на пляже

      Ведущая популярного российского YouTubе-шоу рассказала о долгах

      В России назвали самые подешевевшие в 2023 году продукты

      В России объяснили поиск советского имущества за рубежом

      Ситуацию на Тамбовском пороховом заводе после сообщений об атаке ВСУ оценили

      Дочь Урганта стала актрисой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше