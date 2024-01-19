Бывший футболист молодежной сборной России заявил о желании играть за Грузию

Россиянин Константин Марадишвили заявил, что хочет играть за сборную Грузии

Полузащитник «Нижнего Новгорода» и бывший игрок молодежной сборной России Константин Марадишвили заявил о желании выступать за национальную грузинскую команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист подчеркнул, что еще в сентябре получил паспорт гражданина Грузии. «Пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время», — заявил Марадишвили.

Игрок также рассказал, что повлияло на его решение. «Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии! У меня по линии отца все родственники — грузины», — заявил Марадишвили.

23-летний Марадишвили родился в Москве и является воспитанником столичного ЦСКА. За национальную сборную России он не играл.