Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:34, 19 января 2024Забота о себе

Диетолог рассказала о пользе доступного всем овоща

Диетолог Разаренова: капуста может способствовать профилактике рака

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Все виды капусты богаты полезными микроэлементами, которые, среди прочего, могут способствовать профилактике рака, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. О пользе доступного всем овоща она поговорила с радио Sputnik.

По ее словам, белокочанная капуста служит источником витаминов С и К, а также полезной для пищеварения клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста, продолжила Разаренова, богаты калием и фолиевой кислотой и содержат антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. «В составе брокколи есть много общего с другими видами капусты, кроме того, в ней много кальция и витамина А. Невозможно однозначно определить, какая капуста наиболее полезна», — заявила специалистка.

Употребление любых видов капусты, добавила Разаренова, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, а также помогает поддерживать здоровье кожи. Помимо этого, по словам диетолога, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака, поскольку содержит вещества, выделяющиеся при нарезании или пережевывании. Дело в том, что в ней присутствуют глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество — сульфорафан. «Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», — рассказала Разаренова.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

При этом людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила специалист, нужно проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу возможности употребления сырой капусты в пищу.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предостерегла от употребления газированных напитков и десертов натощак. По ее словам, сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относятся хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, десерты, сладкие напитки, будут вызывать гормональные качели.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Прибалтике создадут линию обороны на границе с Россией. Там хотят построить сотни бункеров на случай войны

      Лукашенко рассказал о производстве ракет в Белоруссии

      Американский военный призвал Вашингтон прекратить помощь ВСУ

      68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в бикини

      Apple назвала характеристики своих очков дополненной реальности

      Бортпроводника в США обвинили в съемке несовершеннолетних в туалетах самолета

      В России введут учет живущих за рубежом граждан

      Российского пенсионера осудили на 9 лет за расправу над соседкой в общежитии

      Названы лучшие упражнения для похудения при отсутствии времени

      Эксперты призвали поливать прокисшим молоком грязное белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше