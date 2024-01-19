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07:02, 19 января 2024Забота о себе

Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак

Диетолог Королева: натощак не следует употреблять газировки и десерты

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Газировки и десерты не следует употреблять натощак. Эти продукты резко повышают уровень сахара в крови, при этом работоспособность человека снижается, рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в эфире «Радио 1».

«Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, а это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это все десерты, сладкие напитки будут вызывать гормональные качели», — предостерегла специалист.

По словам медика, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, ему необходимо воздержаться от свежих овощей и фруктов на завтрак. Эти продукты являются дополнительным раздражителем слизистой желудка.

Кроме того, минимум пользы организму в данном случае принесут быстрорастворимые каши и жареное.

Ранее диетолог Лариса Фаерман назвала омлет на пару и варку всмятку одними из самых полезных способов приготовления яиц. Специалист напомнила о том, что яйца богаты важными для хорошего самочувствия витаминами A, D, E, и B12.

Кроме этого, с привычной всем глазуньей Фаерман призвала соблюдать осторожность и знать меру. Сильно прожаренное блюдо на завтрак становится крайне калорийным, а приготовление при высоких температурах может привести к образованию потенциально вредных соединений.

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      Марина Совина
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