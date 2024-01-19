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12:24, 19 января 2024Спорт

Джокович установил историческое достижение

Джокович первым в истории провел по 100 игр на каждом турнире «Большого шлема»

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович установил историческое достижение на нынешнем Australian Open. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (бывший Twitter).

Матч третьего круга против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри стал для серба сотым на Открытом чемпионате Австралии. Он стал первым теннисистом, которому удалось сыграть по 100 матчей на всех турнирах «Большого шлема».

Кроме того, Джокович сыграл 103 матча на Уимблдоне, 101 матч на US Open и 108 матчей на «Ролан Гаррос». На момент публикации новости во встрече серба с Этчеверри идет второй сет, первый выиграл Джокович.

Сербский теннисист 23 раза побеждал на турнирах «Большого шлема», что является рекордом. В прошлом году он выиграл Australian Open.

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      Алексей Гусев
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