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14:34, 19 января 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для обвиняемой в терроризме Треповой

Прокурор запросил 28 лет колонии для обвиняемой в терроризме Треповой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Гособвинение запросило 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей для обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Для укрывавшего ее Дмитрия Касинцева прокурор просит назначить наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что сумма исков по делу о совершенном Треповой теракте выросла до 50 миллионов рублей. Уточняется, что 15 миллионов из этой суммы запросила мать военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

Взрыв в петербургском кафе, в результате которого был взорван Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Тогда же пострадали еще 52 человека, находившихся в заведении.

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      Олеся Мицкевич
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