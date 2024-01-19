Гособвинение запросило срок для обвиняемой в терроризме Треповой

Прокурор запросил 28 лет колонии для обвиняемой в терроризме Треповой

Гособвинение запросило 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей для обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Для укрывавшего ее Дмитрия Касинцева прокурор просит назначить наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что сумма исков по делу о совершенном Треповой теракте выросла до 50 миллионов рублей. Уточняется, что 15 миллионов из этой суммы запросила мать военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

Взрыв в петербургском кафе, в результате которого был взорван Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Тогда же пострадали еще 52 человека, находившихся в заведении.