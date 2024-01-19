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12:19, 19 января 2024Силовые структуры

Сумма исков по делу о совершенном Треповой теракте выросла до 50 миллионов

Сумма исков по делу о теракте в Петербурге выросла до 50 миллионов рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Потерпевшие при взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), потребовали взыскать с обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ее сообщника Дмитрия Косинцевав свыше 50 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает РИА Новости.

Издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале уточняет, что гражданские иски по делу о теракте подали 17 потерпевших из 85. Они потребовали взыскать с Треповой 31 миллион рублей, 15 миллионов из этой суммы запросила мать погибшего военкора. Часть потерпевших также заявили гражданский иск ко второму подсудимому Дмитрию Касинцеву, с него требуют 8,3 миллиона рублей. Трепова сообщила, что вне зависимости от решения суда постарается возместить вред в частном порядке.

15 декабря сообщалось, что пострадавшие в теракте потребовали от Дарьи Треповой 25 миллионов рублей компенсации.

2 апреля 2023 года Дарья Трепова по указанию организаторов, находящихся на Украине, вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому в кафе Петербурга статуэтку со взрывным устройством. В результате военкор погиб после полученных травм. Тогда же пострадали еще 52 человека, находившихся в заведении.

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      Владимир Седов
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