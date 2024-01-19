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20:36, 19 января 2024Экономика

Индии предрекли резкий рост доли богатого населения

GS: к 2027 году 100 млн человек в Индии будут зарабатывать больше $10 тыс. в год

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Индию ожидает рост экономики на фоне увеличения располагаемых доходов населения и потребительского спроса. Об этом со ссылкой на мнения аналитиков пишет CNBC.

Партнер офиса McKinsey & Company в Мумбаи Абхишек Малхотра считает, что Индия находится на пути к экономике, ориентированной прежде всего на потребительский сектор. Все больше людей хотят тратить деньги на путешествия, ювелирные изделия, рестораны, и такие расходы в стране растут, сказал он.

Сейчас 60 миллионов человек в стране (около 4 процентов всего трудоспособного возраста Индии) считаются богатыми и зарабатывают больше 10 тысяч долларов в год. Эксперты Goldman Sachs предрекли, что к 2027 году доля людей с таким доходом в Индии резко возрастет до 100 миллионов человек. Для сравнения, в 2015 году это таких обеспеченных граждан было всего 24 миллиона. Прогнозируется, что к 2027 году потребительский рынок станет третьим по величине в мире на фоне роста числа домохозяйств со средним и высоким доходом.

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Рост доходов также отражается на внутренних притоках средств на рынок акций, капитализация которого выросла более чем на 80 процентов за последние три года. При этом в декабре Индия обогнала Гонконг и стала седьмым по величине фондовым рынком в мире. Помимо роста инвестиций, Goldman Sachs ожидает резкого увеличения покупок золота и недвижимости.

Аналитики отмечают, что от роста благосостояния населения также выиграют компании из таких отраслей, как туризм и гостиничный бизнес, транспорт, а также рестораны и доставка еды.

Ранее сообщалось, что суммарный экспорт Индии может упасть на 30 миллиардов долларов в денежном выражении из-за участившихся случаев ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». В результате усиления геополитической напряженности торговля Индии может сократиться на 6,7 процента в 2023-2024 финансовом году, который завершится 31 марта, считают эксперты.

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