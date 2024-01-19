Среда обитания
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15:30, 19 января 2024Среда обитания

Из кранов в домах российского города потекла сладкая вода

На сахарном заводе в Нижегородской области лопнула цистерна с патокой

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Патока с сахарного завода залила улицы города Сергач Нижегородской области, сообщает «Коммерсантъ—Приволжье».

Сообщается, что на Сергачском сахарном заводе, вероятно, лопнула цистерна с патокой объемом не менее тысячи кубометров. Источник издания рассказал, что цистерна, возможно, оказалась переполнена и не выдержала давления. Последствия инцидента за территорией завода удалось устранить.

При этом жители города сообщили, что патока снесла забор и смыла два КамАЗа. В социальных сетях они писали, что жидкость залила подвалы некоторых домов и испортила зимние запасы. По словам других жителей города, патока попала в систему водоснабжения, из-за чего какое-то время в их домах из кранов текла сладкая вода.

Генеральный директор Сергачского сахарного завода Олег Трефилов рассказал, что на предприятии выясняют причины инцидента.

Ранее в Москве вода в реке Сетунь окрасилась в грязно-бурый цвет. Причины необычного цвета воды не назывались. Река частично протекает на территории природного заказника. Необычный окрас заметили жители Гжатской улицы Можайского района.

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      Мария Черкасова
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