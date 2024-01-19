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08:37, 19 января 2024Силовые структуры

Бивший током и устраивавший спарринги между пасынками россиянин взят под арест

Суд взял под домашний арест жителя Камчатки за истязание пасынков
Начало событий в новости Россиянин бил детей сожительницы током и устраивал между ними спарринги

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Петропавловск-Камчатский суд избрал меру пресечения 44-летнему местному жителю, обвиняемому в истязании пасынков — он взят под домашний арест на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчине запрещено покидать жилище, общаться с посторонними, за исключением близких родственников, и пользоваться средствами информационно-коммуникационных сетей.

По данным следствия, фигурант под предлогом воспитания систематически бил двух маленьких сыновей сожительницы 9 и 10 лет, в том числе плеткой и током (электрошокером), лишал их еды, заставлял спать на полу или делать «непосильное количество физических упражнений», а за невыполнение или отказ закрывал их на балконе более чем на два часа подряд. Также обвиняемый устраивал между детьми спарринги.

О произошедшем стало известно от бабушки детей. Несовершеннолетних изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.

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      Любовь Ширижик
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