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05:00, 19 января 2024Силовые структуры

Россиянин бил детей сожительницы током и устраивал между ними спарринги

44-летний камчатец бил детей сожительницы током и устраивал между ними спарринги

Фото: pixabay.com

Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в том, что под предлогом воспитания бил двух маленьких сыновей его сожительницы, в том числе электрошокером, лишал их еды и устраивал между ними спарринги. Об этом сообщает прокуратура Камчатки в Telegram-канале.

По версии следствия, 44-летний россиянин систематически бил детей в возрасте 9 и 10 лет руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал еды, заставлял спать на полу, заставлял делать «непосильное количество физических упражнений», а за невыполнение или отказ закрывал их на балконе более чем на два часа подряд, а также организовывал спарринги между малолетними, заставляя причинять друг другу телесные повреждения.

О произошедшем стало известно от бабушки детей. Детей изъяли из семьи и передали в социальное учреждение. Как сообщает краевое СУСК России, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее в Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который систематически избивал 7-летнего внука. По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемый выпивал и бил ребенка. Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 («Истязание») УК РФ. Его отправили под стражу. Расследование продолжается.

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      Марина Совина
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