Россиянин систематически избивал внука и попал под стражу

В Мурманской области возбудили дело против мужчины, избивавшего внука

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который систематически избивал 7-летнего внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 («Истязание») УК РФ. Его отправили под стражу. Расследование продолжается.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемый выпивал и бил ребенка. Это происходило в квартире дома на улице Душенова в городе Североморске Мурманской области.

Ранее стало известно, что в Хабаровске 51-летняя женщина избивала внука крышкой от кастрюли и ставила на горох.