Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:39, 11 января 2024Силовые структуры

Россиянин систематически избивал внука и попал под стражу

В Мурманской области возбудили дело против мужчины, избивавшего внука

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который систематически избивал 7-летнего внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 («Истязание») УК РФ. Его отправили под стражу. Расследование продолжается.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемый выпивал и бил ребенка. Это происходило в квартире дома на улице Душенова в городе Североморске Мурманской области.

Ранее стало известно, что в Хабаровске 51-летняя женщина избивала внука крышкой от кастрюли и ставила на горох.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Венгрия сочла данные о передаче России ракет КНДР бездоказательными

      В Белом доме оправдали визит американской делегации на Тайвань

      Двух редких котов задержали при вылете из России

      Верховный суд России вновь не исключил мак из списка наркотических веществ

      Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

      Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки

      Россиянам назвали самые частые причины автомобильных аварий зимой

      Владельцы судов пошли на хитрость во избежание нападений в Красном море

      В окружении Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости