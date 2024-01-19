Телеведущий случайно пнул коллегу по голове и рассмешил зрителей

Ведущий GMB Эд Боллз случайно пнул коллегу Сюзанну Рид в прямом эфире

Британский политик и ведущий утреннего шоу Good Morning Britain (GMB) на канале ITV Эд Боллз случайно пнул свою соведущую Сюзанну Рид в прямом эфире программы. Фрагмент эфира был опубликован в соцсети X и рассмешил многих зрителей.

В программе телеведущие обсуждали, насколько приемлемо то, что пассажиры общественного транспорта иногда задирают ноги вверх и складывают их на спинку соседнего сиденья. Они попытались изобразить такую ситуацию в студии. Однако, закинув ноги на спинку сиденья, Боллз непредумышленно ударил Рид по голове каблуком обуви.

«Я думаю, что мы пришли к выводу... Так садиться нельзя!» — с улыбкой сказала ведущая, держась рукой за голову. По словам Рид, от удара у нее в глазах появились звезды. «Я до сих пор абсолютно убит произошедшим», — написал Боллз после случившегося в X. Он также извинился перед коллегой.

Ролик набрал около 700 тысяч просмотров. «А будь Сюзанна футболисткой, она б еще сделала два сальто назад», «Им нужно делать это с некоторыми гостями», «Каждый раз, как вижу это видео, хихикаю», «Бедная Сюзанна, я аж ощутила эту боль, но, Эд, это было смешно», — отреагировали зрители в комментариях. Вместе с тем многим показалось, что Боллз почти не задел соведущую и та слишком бурно отреагировала на инцидент.

Ранее сообщалось, что ведущий программы North West Tonight на «Би-би-си» Роджер Джонсон выругался в прямом эфире. Он оговорился и произнес бранное слово, однако быстро исправил ошибку.

