Лукашенко заявил о бешеных очередях на белорусские кроссоверы

Лукашенко: в Белоруссии образовались бешеные очереди на новые автомобили Geely

В Белоруссии образовались бешеные очереди на новые автомобили Geely. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Задача правительства и министра — кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта», — заявил глава государства.

«БелДжи» — совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет в республике крупноузловую сборку машин. Завод выпускает Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray. Компания выкупила лицензию на производство и собирается глубже локализовать свой «национальный кроссовер».

По словам вице-премьера республики Петра Пархомчика, на базе китайской модели JAC в Белоруссии намерены создавать также электрокары — выпускать его планируют также под брендом «БелДжи», однако в дальнейшем в стране хотят добиться более глубокой локализации сборки.

«Мы созрели, чтобы делать автомобиль по-максимуму белорусским», — пообещал Лукашенко.

Объемы сборки китайских машин в Белоруссии постоянно растут. В 2022 году совместное предприятие с Geely выпустило 25 тысяч автомобилей, а в 2023-м — уже более 60 тысяч. При этом было продано 59 982 автомобиля, из них практически 80 процентов — в Россию.