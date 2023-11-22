Назван срок появления первого белорусского электрокара

Вице-премьер Пархомчик: первый белорусский электрокар представят до 2024 года

Первый белорусский электрокар представят до начала 2024 года. Срок появления образца назвал вице-премьер республики Петр Пархомчик, его слова приводит «Беларусь сегодня».

Национальная академия наук работает над созданием автомобиля на базе китайской модели JAC. С компанией из КНР заключены договоры о техническом взаимодействии заявил Пархомчик. Образец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания передали в институт машиностроения НАН в июне 2023 года. Сейчас технологи должны переоборудовать его в электрический.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в части электрокаров у Академии наук «большие наработки», но «пока нет батареи».

Выпускать первый белорусский электрокар планируют под брендом «БелДжи» — это совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР на территории республики. Продавать их собираются в Россию как и автомобили с бензиновым двигателем.

«Если в прошлом году заводом было произведено 25 тысяч автомобилей, то в этом году произведено более 60 тысяч. Продали 59 982 автомобиля, из них практически 80 процентов в Российскую Федерацию. При этом мы видим хорошие перспективы для наращивания объемов продаж легковых автомобилей в данный регион», — пояснил Пархомчик

Ранее машины «БелДжи» позиционировали как первые белорусские национальные кроссоверы. Однако новинка бренда под названием BelGee X5 оказалась перелицованным китайским Geely Coolray — от своего прототипа он отличается лишь логотипом на крышке багажника.

Электрокар i-Sky российского бренда Evolute, который собирают на заводе в Липецкой области и который по факту является полностью китайским, оказался слишком дорогим для россиян. По словам автоэксперта Олега Осипова, граждане вряд ли будут платить такие деньги за перелицованного китайца. В ноябре топовый кроссовер бренда подорожал с 4,6 до 4,99 миллиона рублей.