Жители российского города пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за драк подростков в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Жители Канавинского района города в местных пабликах пожаловались, что подростки-мигранты организовали бойцовский клуб и устраивают уличные потасовки, во время которых старшие по возрасту обучают младших разным приемам. В связи с этим нижегородцы обратились в СКР с жалобами, в которых высказывают опасения за безопасность своих детей.

Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате СКР.

18 января сообщалось, что суд в Белгороде отправил под стражу одного из подозреваемых в нападении на прохожих подростка. Арестованному 19 лет. Ранее он уже был судим по наркотической статье. О нападениях в Белгороде стало известно после публикации в сети видеороликов, на которых группа несовершеннолетних избивает жителей города. По данным прокуратуры, силовики задержали пятерых членов банды.