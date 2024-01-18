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16:20, 18 января 2024Силовые структуры

Одного из подозреваемых в нападении на прохожих подростка арестовали

Суд отправил под стражу одного из подростков, избивавших людей в Белгороде

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Белгороде отправил под стражу одного из подозреваемых в нападении на прохожих подростка. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, арестованному 19 лет. Ранее он уже был судим по наркотической статье.

О нападениях в Белгороде стало известно после опубликования в сети видеороликов, на которых группа юношей избивает жителей города. Уточняется, что они совершили не менее пяти таких нападений.

Ранее в прокуратуре сообщили о задержании пятерых подозреваемых по делу.

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      Олеся Мицкевич
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