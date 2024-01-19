Минобороны опубликовало первую после взятия Веселого в ДНР карту спецоперации

Минобороны России опубликовало карту спецоперации по состоянию на 19 января

Министерство обороны России опубликовало карту специальной военной операции по состоянию на 19 января. Она доступна в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Карта боев стала первой опубликованной Минобороны после взятия российскими войсками под контроль села Веселое в Донецкой народной республике.

На карте отражены основные события последней недели в зоне проведения специальной военной операции. Также на ней содержится информация о потерях противника в живой силе и технике.

Ранее Минобороны сообщило о применении гиперзвукового оружия при ударе по Украине. Выявленные цели поразили авиационные ракетные комплексы «Кинжал», уточнили в министерстве.