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17:49, 19 января 2024Россия

Минобороны опубликовало первую после взятия Веселого в ДНР карту спецоперации

Минобороны России опубликовало карту спецоперации по состоянию на 19 января

Кадр: Telegram-канал Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало карту специальной военной операции по состоянию на 19 января. Она доступна в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Карта боев стала первой опубликованной Минобороны после взятия российскими войсками под контроль села Веселое в Донецкой народной республике.

Кадр: Telegram-канал Минобороны РФ

На карте отражены основные события последней недели в зоне проведения специальной военной операции. Также на ней содержится информация о потерях противника в живой силе и технике.

Ранее Минобороны сообщило о применении гиперзвукового оружия при ударе по Украине. Выявленные цели поразили авиационные ракетные комплексы «Кинжал», уточнили в министерстве.

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      Алан Босиков
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