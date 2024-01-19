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07:57, 19 января 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Брянской области

МО РФ: в Брянской области средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В Брянской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа был уничтожен около 6.40 по московскому времени. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

17 января ВСУ пытались ударить по Брянской области ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» — их сбили системами ПВО. В результате оказался частично поврежден жилой дом.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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