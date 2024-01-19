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18:30, 19 января 2024Среда обитания

Москвичам назвали время прихода очередной оттепели

Синоптик Вильфанд: оттепель придет в столицу на следующей неделе

Фото: George Filatov / Unsplash

В Москве на середине следующей недели прогнозируется оттепель, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на вторник, 23 января, ожидается минус 14-9 градусов Цельсия, днем потеплеет до минус 6-1 градусов. Изменения погоды будут связаны с приближением к столице циклона. Сама оттепель наступит в среду, 24 января. В этот день ночью ожидается минус 4-2 градуса, днем минус 3 — плюс 1 градус. В четверг, 25 января, от минус 3 до плюс 1 градуса ожидается как ночью, так и в дневное время.

Сугробы на протяжении этого времени не растают, предупредил синоптик. К следующим выходным оттепель прекратится. В выходные, 27–28 января, ночами ожидается около минус 10 градусов, днем —около минус 5 градусов. Пройдет небольшой снег, в целом погода будет комфортной, рассказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что в субботу и воскресенье, 20 и 21 января, в столице похолодает до минус 14 градусов Цельсия. Погода при этом будет солнечной. В субботу днем ожидается минус 10-8 градусов, в воскресенье — минус 14-12 градусов.

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      Мария Черкасова
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