Мужчинам и женщинам назвали неожиданный способ улучшить сексуальную жизнь

Упражнения пилатеса для укрепления мышц тазового дна помогают улучшить сексуальную жизнь, уверена фитнес-тренер, основательница школы пилатеса Энни Коунсел. Неожиданный способ получать больше удовольствия в постели она назвала Fashion Journal.

Коунсел объяснила, что пилатес — это комплекс упражнений на улучшение осанки, развитие гибкости, а также укрепление мышц спины и тазового дна. «Сильное тазовое дно — недостающий ключ к повышению сексуального удовлетворения. У женщин эти мышцы улучшают кровоток и чувствительность, способствуя более сильным оргазмам», — отметила Коунсел.

Тренер отметила, что и мужчинам полезно заниматься пилатесом для улучшения сексуальной жизни. По ее словам, упражнения для мышц тазового дна снижают риск импотенции и являются профилактикой многих заболеваний мужской половой системы. Кроме того, крепкие интимные мускулы позволяют контролировать эякуляцию и усиливают чувствительность половых органов, считает Коунсел.

В заключение эксперт добавила, что упражнения по системе пилатес помогают снизить стресс, который является основной психологической причиной снижения либидо, эректильной дисфункции и других интимных проблем.

Ранее врач спортивной медицины Пол Ван дер Вестхейзен посоветовал носить носки, чтобы усилить потенцию и побороть эректильную дисфункцию. Он объяснил, что теплые конечности улучшают кровоток во всем теле и в том числе в области гениталий.