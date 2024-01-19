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16:19, 19 января 2024Бывший СССР

Бывший министр обороны Украины вернулся к работе адвокатом

Экс-министр обороны Украины Резников восстановил лицензию адвоката

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уволенный после коррупционного скандала с должности министра обороны Украины Алексей Резников восстановил действие своей адвокатской лицензии. Об этом сообщает «Украинская Правда».

Экс-министр вернулся к адвокатской деятельности после того, как в 2020-м приостановил действие лицензии, когда его назначили на пост вице-премьера Украины по вопросам реинтеграции. При этом, впервые свидетельство адвоката он получил в 1994 году, после чего работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.

Владимир Зеленский уволил Резникова в начале сентября 2023 года. Вместо него на должность министра обороны был назначен бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Будучи главой оборонного ведомства Украины Резников называл свою должность голгофой, отмечая, что согласился бы на предложение президента перейти к другому важному проекту, если бы оно поступило. Он добавил, что не просился на этот пост и отговаривал Зеленского от назначения.

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      Александр Курбатов
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