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17:35, 19 января 2024Среда обитания

Наследникам дачных участков напомнили о взносах

Адвокат Ревзин: к моменту приватизации участка СНТ взносы должны быть выплачены

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

К моменту приватизации дачного участка необходимо выплатить все задолженности по взносам в садовое некоммерческое объединение (СНТ). Об этом наследникам дачных участков в разговоре с «Российской газетой» заявил адвокат Виталий Ревзин.

Адвокат напомнил, что взносы выплачиваются за конкретный дачный участок вне зависимости от того, кто им пользуется в данное время.

Если наследник собирается приватизировать участок с целью продажи, он должен закрыть все задолженности по взносам. Однако в этом правиле есть исключение. По словам адвоката, это ситуация, когда другой россиянин соглашается, чтобы на него переоформили неприватизированный участок. После этого он сам гасит задолженность, проводит приватизацию и продает участок либо пользуется им.

Однако, как указал адвокат, такие случаи редки. Специалист посоветовал своевременно уплачивать членские взносы в дачное товарищество и не идти на конфликт с его администрацией.

Ранее россиянам назвали способ вернуть часть денег при покупке дачи. Получить часть средств смогут россияне, которые купили земельный участок с домом, который прошлым владельцем был зарегистрирован как жилой. Это правило работает и для участков в некоммерческих садовых товариществах.

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      Мария Черкасова
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