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20:07, 19 января 2024Из жизни

Найденная в доме фермера банка оказалась раритетом XVII века за 160 тысяч рублей

В Великобритании оценщик нашел в доме фермера банку XVII века за £1,5 тыс

Фото: Hanson Hollowayâs / SWNS

В Великобритании найденный в доме фермера сосуд без крышки оказался раритетом XVII века, который оценили в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (168 тысяч рублей). Об этом сообщает Hansons Auctioneers.

Пол Фокс, оценщик из аукционного дома Holloways Auctioneers, рассказал, что владелец дома недалеко от города Банбери, графство Оксфордшир, хранил ценную бело-синюю банку вместе с другими керамическими изделиями. Необычный узор в виде цветущих растений и причудливой птицы оттенка синий кобальт заинтересовал эксперта. «Меня привлек поразительный оттенок синего. Это был интересный предмет, и я попросил разрешения забрать его, чтобы изучить», — объяснил Фокс.

Оценщик передал 22-сантиметровый сосуд опытному специалисту, и тот определил, что он был изготовлен в конце XVII века во времена правления маньчжурского императора Канси из династии Цин. Это была так называемая имбирная банка, которую использовали в Китае для хранения стоивших тогда очень дорого специй и их перевозки.

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Как рассказал Фокс, при императоре Канси в Китае начало процветать производство синей и белой керамики. Изделия были настолько популярны, что король Англии Вильгельм III разместил их коллекцию во дворце Хэмптон-Корт, который находится в окрестностях Лондона. «В китайской культуре синий цвет имеет глубокое значение. Он ассоциируется с ростом и развитием и олицетворяет древесину и весну», — отметил оценщик.

Несмотря на отсутствие крышки, ожидается, что банка уйдет с молотка за 1,5 тысячи фунтов стерлингов (168 тысяч рублей) и привлечет коллекционеров со всего мира. Как отметил Фокс, многие люди хранят дома старинные вещи и часто не подозревают, что они могут представлять культурную ценность. Он рекомендует обращать внимание на подобные предметы и давать возможность экспертам взглянуть на них.

Ранее сообщалось, что американка за копейки приобрела вазу в комиссионном благотворительном магазине и разбогатела на миллионы. Знатоки итальянского искусства XX века, которых женщина нашла через интернет, подсказали ей, что сосуд может быть творением архитектора Карло Скарпы.

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