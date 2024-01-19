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10:23, 19 января 2024Путешествия

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

ОК: самым популярным направлением у россиян в новогодние праздники стала Москва

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Аналитики социальной сети «Одноклассники» (ОК) назвали самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники. Они изучили публикации, которые люди выкладывали, находясь в поездках с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, и выяснили, что наибольшее количество пользователей посетили Москву. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе «Увлечения» расположился город Сочи, на третьем — города Золотого кольца России. Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Иркутск, Республика Дагестан, города и регионы Дальнего Востока, Республика Алтай, Кольский полуостров и Тюменская область.

По данным соцсети, во время длинных зимних выходных россияне уделяли внимание не только культурной программе и осмотру достопримечательностей, но и активному отдыху, например, горнолыжному спорту и «охоте» за северным сиянием.

В рамках исследования аналитики ОК учитывали публикации только тех пользователей, которые включили геолокацию в настройках и покинули на время постоянное место проживания. Всего они проанализировали более 100 тысяч публикаций о путешествиях.

Ранее туроператоры составили топ стран, которые будут популярны у российских туристов в 2024 году. Наиболее существенный прирост продаж туров ожидается в Турцию. Также путешественники устремятся в страны Юго-Восточной Азии.

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      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

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