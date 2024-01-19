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09:13, 19 января 2024Путешествия

Летевший из Москвы самолет со 185 пассажирами экстренно совершил посадку

Самолет из Москвы в Кемерово приземлился в Новосибирске из-за неисправности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании, летевший из Москвы в Кемерово, экстренно приземлился в Новосибирске из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, на борту находилось 179 пассажиров. После успешного приземления лайнер отстранили от эксплуатации.

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При этом, как выясни Telegram-канал Shot, в самолете также было шесть членов экипажа — таким образом, всего в Кемерово летели 185 человек. Рейс осуществлялся на лайнере Boeing 737-800.

Уточняется, что через три часа после вылета из Москвы экипаж обнаружил, что произошел отказ измерения топливной системы и запросил посадку в Новосибирске. При посадке никто из пассажиров не пострадал, самолет также не получил никаких повреждений.

Ранее в январе пассажирский самолет авиакомпании «Якутия» сел в Москве с поврежденными шиной и крылом. При вылете из Якутска у Boeing 737-800 развалилась шина левого колеса правой стойки шасси. Позже сотрудники авиагавани нашли куски резины на взлетно-посадочной полосе.

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      Марк Успенский
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