Летевший из Москвы самолет со 185 пассажирами экстренно совершил посадку

Самолет из Москвы в Кемерово приземлился в Новосибирске из-за неисправности

Самолет российской авиакомпании, летевший из Москвы в Кемерово, экстренно приземлился в Новосибирске из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, на борту находилось 179 пассажиров. После успешного приземления лайнер отстранили от эксплуатации.

При этом, как выясни Telegram-канал Shot, в самолете также было шесть членов экипажа — таким образом, всего в Кемерово летели 185 человек. Рейс осуществлялся на лайнере Boeing 737-800.

Уточняется, что через три часа после вылета из Москвы экипаж обнаружил, что произошел отказ измерения топливной системы и запросил посадку в Новосибирске. При посадке никто из пассажиров не пострадал, самолет также не получил никаких повреждений.

Ранее в январе пассажирский самолет авиакомпании «Якутия» сел в Москве с поврежденными шиной и крылом. При вылете из Якутска у Boeing 737-800 развалилась шина левого колеса правой стойки шасси. Позже сотрудники авиагавани нашли куски резины на взлетно-посадочной полосе.