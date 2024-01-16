Пассажирский самолет сел в Москве с развалившейся шиной и поврежденным крылом

«Авиаторщина»: самолет «Якутии» сел в Москве с повреждениями шины и крыла

Пассажирский самолет авиакомпании «Якутия» сел в Москве с поврежденными шиной и крылом. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что при вылете из Якутска у Boeing 737-800 развалилась шина левого колеса правой стойки шасси. После отправки рейса сотрудники авиагавани нашли куски резины на взлетно-посадочной полосе. Диспетчеры сразу сообщили об этом пилотам.

По данным канала, отлетевший пневматик повредил правое полукрыло и внутренний закрылок. Также оказалась разрушена трубка подачи гидравлической жидкости, поэтому во время полета бортовая система показала низкое давление гидравлического насоса.

Несмотря на неисправности, посадка в столичном аэропорту Внуково прошла благополучно. «Борт отстранили от полетов, на нем уже заменили поврежденные и разрушенные компоненты», — сказано в публикации. При этом пока лайнер не вернулся к полетам.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение на шоссе в городе Талька, Чили, и попал на видео. Лайнер принимал участие в операции по тушению пожара и летел на низкой высоте, он зацепился за линию электропередачи и перевернулся.