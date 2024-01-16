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10:36, 16 января 2024Путешествия

Легкомоторный самолет перевернулся в воздухе, рухнул на шоссе и попал на видео

El Chorrillero: в Чили легкомоторный самолет потерпел крушение на шоссе

Легкомоторный самолет потерпел крушение на шоссе в городе Талька, Чили, во время операции по тушению пожара. Об этом сообщает издание El Chorrillero.

Инцидент произошел 15 января около 15:00 по местному времени (21:00 мск). Самолет Trush Aicraft авиакомпании Air Andes летел на малой высоте, задел крылом столб и потерял управление. Падение воздушного судна попало на видео. На опубликованных кадрах видно, что он перевернулся в воздухе, рухнул на дорогу и моментально загорелся.

На борту был только пилот. В итоге спастись ему не удалось. Расследованием инцидента займется Главное управление гражданской авиации страны.

Ранее грузовик с едой столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Lufthansa в аэропорту немецкого города Франкфурт. Удар был такой силы, что металлические детали фургона продырявили фюзеляж и застряли в корпусе лайнера.

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      Мария Борисова
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