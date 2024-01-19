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00:48, 19 января 2024Из жизни

Учительницу пожизненно лишили профессии за секс с 15-летним школьников

В Великобритании осужденную за секс с подростком учительницу лишили профессии

Фото: Hannah McKay / Reuters

Осужденную за секс с 15-летним подростком учительницу из Великобритании пожизненно лишили профессии. Об этом сообщает Metro.

38-летняя Кандис Барбер из графства Бакингемшир была приговорена к шести с половиной годам тюремного заключения в 2021 году. По данным следствия, женщина на одном из спортивных мероприятий в учебном заведении в сентябре 2018 года подошла к подростку, одолжила его телефон и добавила свой контакт в приложение Snapchat. После этого Барбер писала ему сообщения, в том числе описывала, как принимает душ, и предлагала встретиться.

После этого она трижды занималась сексом с подростком и присылала ему свои фотографии в обнаженном виде. Кроме того, Барбер пригрозила школьнику, «что ему конец», если он разболтает о произошедшем. Тем не менее ее откровенные фото попали к директору школы, а в 2019 году началось расследование.

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В январе комиссия по стандартам образования пришла к выводу, что Барбер не раскаялась в своих действиях и может снова совершить противоправные действия против учеников. В связи с этим было принято решение пожизненно лишить бывшую учительницу права на преподавание.

В июле 2023 года сообщалось, что Барбер досрочно освободили. Она начала работать на строительную компанию Wates Construction.

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      Никита Савин
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