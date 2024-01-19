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18:20, 19 января 2024Из жизни

Обезьяна украла паспорт у туристки и порвала его у нее на глазах

На Бали обезьяна украла у туристки паспорт и порвала его

Обезьяна украла паспорт у женщины на Бали. На видео необычного инцидента обратило внимание The Bali Sun.

Выложенный в социальные сети ролик с кражей, произошедшей в заповеднике «Священный лес обезьян» в Убуде, набрал более 750 лайков. На видео женщина из Португалии пыталась выменять свой паспорт на лист бумаги у обезьяны. Однако примат остался безразличным к ее усилиям и на глазах у туристки порвал документ. Растерянная женщина потрясенно наблюдала за происходящим. В это время ее напугала вторая обезьяна, которая подкралась к ней сзади по металлическому ограждению.

Многие комментаторы посочувствовали женщине, но один из них заметил, что благодаря видео у нее по крайней мере будет доказательства для иммиграционных офицеров при выезде из страны.

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Власти Бали регулярно предупреждают туристов о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при общении с обезьянами. В первую очередь рекомендуется не приближаться к ним, потому что обезьяны уже знают, что за кражей последует подкуп, — ради украденного предмета люди предложат им что-то вкусное. Необходимо внимательно следить за вещами и соблюдать безопасную дистанцию с обезьянами.

Ранее группа обезьян напала на туристов, отдыхавших на пляже в Таиланде, и попала на видео. Приматы начали бросаться на ноги отдыхающих и сильно напугали их.

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      Антонина Черташ
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