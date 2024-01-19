Обвиняемая в терроризме Трепова не признала вину

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова не признала вину в суде

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не признала свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В зале суда обвиняемая пояснила, что не знала о бомбе в статуэтке, а помощь пострадавшим по время взрыва не оказала, так как испугалась и спасала свою жизнь. Также потерпевшим и обвинению она заявила, что не пыталась конспирироваться и упаковывать свои вещи перед встречей в петербургском кафе, что, по ее мнению, подтверждает невиновность.

Кроме того, во время мероприятия Трепова сидела рядом с военным корреспондентом и протягивала руки к врученной ему статуэтке. Это, по ее словам, доказывает, что она не могла знать о том, что произойдет. Учитывая все это, фигурантка попросила суд вернуть дело следствию и переквалифицировать статью.

Ранее прокурор запросил для обвиняемой в терроризме Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей, а для укрывавшего ее Дмитрия Касинцева — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима.