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16:57, 19 января 2024Силовые структуры

Обвиняемая в терроризме Трепова не признала вину

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова не признала вину в суде

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не признала свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В зале суда обвиняемая пояснила, что не знала о бомбе в статуэтке, а помощь пострадавшим по время взрыва не оказала, так как испугалась и спасала свою жизнь. Также потерпевшим и обвинению она заявила, что не пыталась конспирироваться и упаковывать свои вещи перед встречей в петербургском кафе, что, по ее мнению, подтверждает невиновность.

Кроме того, во время мероприятия Трепова сидела рядом с военным корреспондентом и протягивала руки к врученной ему статуэтке. Это, по ее словам, доказывает, что она не могла знать о том, что произойдет. Учитывая все это, фигурантка попросила суд вернуть дело следствию и переквалифицировать статью.

Ранее прокурор запросил для обвиняемой в терроризме Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей, а для укрывавшего ее Дмитрия Касинцева — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима.

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      Олеся Мицкевич
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