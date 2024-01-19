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18:53, 19 января 2024Россия

Очевидцы рассказали о вылетавших с мест пассажирах подъемника в Подмосковье

Mash: пассажиры горнолыжного подъемника в Подмосковье вылетали с мест

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пассажиры горнолыжного подъемника в подмосковном Степаново вылетали со своих мест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев события.

Со своих мест вылетели те, кто не опустил крепление, рассказали очевидцы. При этом те, кто опустил его, сначала ударились о землю, а потом подлетели и тоже выпали.

По предварительной информации, причина инцидента — сломанное поворотное колесо подъемника. На данный момент 15 человек еще находятся на высоте около шести метров. В областной прокуратуре подтвердили предварительную причину, добавив, что из-за поломки колеса трос недостаточно натянулся.

О произошедшем стало известно ранее 19 января. Пострадали как минимум три человека. У одной женщины диагностировали перелом поясничного позвонка. Состояние еще двоих мужчин оценивается как средней тяжести.

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      Никита Абрамов
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