Очевидцы рассказали о вылетавших с мест пассажирах подъемника в Подмосковье

Mash: пассажиры горнолыжного подъемника в Подмосковье вылетали с мест

Пассажиры горнолыжного подъемника в подмосковном Степаново вылетали со своих мест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев события.

Со своих мест вылетели те, кто не опустил крепление, рассказали очевидцы. При этом те, кто опустил его, сначала ударились о землю, а потом подлетели и тоже выпали.

По предварительной информации, причина инцидента — сломанное поворотное колесо подъемника. На данный момент 15 человек еще находятся на высоте около шести метров. В областной прокуратуре подтвердили предварительную причину, добавив, что из-за поломки колеса трос недостаточно натянулся.

О произошедшем стало известно ранее 19 января. Пострадали как минимум три человека. У одной женщины диагностировали перелом поясничного позвонка. Состояние еще двоих мужчин оценивается как средней тяжести.