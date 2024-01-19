Экс-разведчик Риттер извинился перед Россией от народа США

Отставной офицер Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер извинился от лица народа США перед гражданами России, потерявшими близких в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас», — рассказал отставной офицер.

Риттер также добавил, что США ответственны за начало конфликта на Украине и за текущую ситуацию.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы России находятся на финальном этапе перед окончательной победой в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что российские войска контролируют ситуацию на фронте. При этом он добавил, что Украина пытается втянуть НАТО в текущий конфликт и заявил об опасности эскалации ситуации.