Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 19 января 2024Мир

Офицер разведки США принес извинения России

Экс-разведчик Риттер извинился перед Россией от народа США
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Отставной офицер Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер извинился от лица народа США перед гражданами России, потерявшими близких в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас», — рассказал отставной офицер.

Риттер также добавил, что США ответственны за начало конфликта на Украине и за текущую ситуацию.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы России находятся на финальном этапе перед окончательной победой в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что российские войска контролируют ситуацию на фронте. При этом он добавил, что Украина пытается втянуть НАТО в текущий конфликт и заявил об опасности эскалации ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

      Россиянка проснулась в купе с кровью на белье и заявила об изнасиловании

      170-я ракетка мира из России выбила с Australian Open соперницу из топ-12

      В Кремле впервые прокомментировали столкновения жителей Башкирии с силовиками

      Путин окунулся в прорубь на Крещение

      В Кремле сообщили о стабильно высоком уровне доверия россиян Путину

      Кулеба раскрыл выгоду для США от конфликта на Украине

      Мужчина выжил после нападения трех медведей

      В ТПП разъяснили возможность употребления феминитивов

      Врач назвала эффективные способы отрастить волосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше