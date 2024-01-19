Отказ Минобороны Германии увеличить помощь Украине объяснили

Политолог Блохин назвал выжидающей позицию Германии по вопросу помощи Украине

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил отказ главы Минобороны Германии Бориса Писториуса от того, чтобы увеличить военную помощь Украине. В беседе с «Лентой.ру» Блохин назвал текущую позицию ФРГ по вопросу помощи Украине выжидающей.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ не может увеличить военную помощь Вооруженным силам Украины, так как Берлин уже сделал все возможное. Министр добавил, что Германия стала единственной из всех стран Европейского союза (ЕС), кто оказывает наибольшую поддержку Киеву.

«Подобные заявления были и раньше, но в итоге США что-то поставляли, и после этих поставок пошли и немецкие танки. Немцы частенько сначала ждут действий США, которые являются модератором этого процесса, затем смотрят на реакцию России и принимают решение о собственных поставках», — прокомментировал Блохин слова главы немецкого оборонного ведомства.

Пока это выжидательная позиция относительно позиции США. Так как у США сегодня процесс поставок сложнее из-за внутриполитической борьбы, немцы выбрали поставить процесс на паузу. Если США продолжать поставлять вооружение, то у Берлина особого выбора не останется Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Он также подчеркнул, что подобная пауза связана исключительно с замедлением процессов принятия решений по Украине в США. «Не думаю, что позиция Германии обусловлена какой-то дружбой с Россией или опаской из-за третьей мировой войны», — добавил Блохин.

До этого Писториус предупредил о вероятности войны с Россией. Он сослался на немецких экспертов, которые предположили, что война с Россией возможна в течение ближайших пяти-восьми лет. «Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО», — заявил глава оборонного ведомства ФРГ.