Планировавшего расправу над российскими военными агента Украины задержали

В Хабаровске задержали агента Украины, планировавшего убийство военных России

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки, который передавал данные об используемых Вооруженными силами (ВС) РФ радиочастотах и планировал расправу над российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным ФСБ, задержанным оказался местный житель. По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины он собирал и передавал информацию о радиочастотах, используемых ВС РФ, и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, по поручению иностранной спецслужбы мужчина «планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края».

Ранее в Ростовской области был задержан 40-летний гражданин Украины, шпионивший за ВС России.