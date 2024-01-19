Среда обитания
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21:21, 19 января 2024Среда обитания

Популярные блогеры решили поселиться в снежной пещере

Блогеры Кукояки сообщили, что переезжают в снежную пещеру в центре Москвы

Кадр: Telegram-канал «Кукояка»

Популярные блогеры Денис и Лена Кукояки решили переехать в снежную пещеру вместе со своими детьми. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Семья сняла юмористический ролик, в котором объявила, что нашла подходящий для себя объект недвижимости и готова поселиться в нем. «Так, друзья, поздравляйте нас! Мы наконец-то нашли квартиру, сняли вот такие вот апартаменты в центре города», — пошутил Денис.

«Тесненько. Сломаешь!» — отметила дочь блогеров Василиса, когда ее отец попытался залезть к ней в пещеру. Денис согласился с дочерью, однако добавил, что в этом жилище еще должны будут поместиться ее мама и брат. «Ну нормально, хорошо. Зато в центре города», — подытожил Денис.

Ранее в этот же день стало известно, что жители столицы заключили небывалое количество сделок с первичным жильем в городе. Число договоров долевого участия, заключенных в минувшем году, составило более 115 тысяч, что является рекордным показателем за 15 лет ведения статистики.

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      Полина Кислицына
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