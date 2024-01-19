После возгорания на нефтебазе в Брянской области эвакуировали местных жителей

Губернатор Богомаз сообщил об эвакуации после пожара на нефтебазе в Клинцах

После начала пожара на нефтебазе в Брянской области эвакуировали 32 жителя местного частного сектора. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — пояснил он.

Глава области добавил, что сотрудники Роспотребнадзора на данный момент осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающей среде.

Пожар на нефтебазе начался утром 19 января. Возгорание возникло после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, который при посадке сбросил боеприпас. Позднее появилась информация, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.