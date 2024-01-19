Посол рассказал о надежде на участие Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве

Копыркин: Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве

Россия рассчитывает на участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС, который состоится в Москве в мае. Об этом рассказал посол России в Ереване Сергей Копыркин в интервью РИА Новости.

«Напомню, что в этом году Республика Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны — председателя, премьер-министра Пашиняна», — заявил он.

Дипломат отметил, что обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях являются обычным явлением в практике международных отношений. Он также подчеркнул, что с российской стороны уже есть ряд приглашений для армянских коллег участвовать в запланированных значимых мероприятиях в 2024 году.

Посол напомнил, что контактов и визитов требуют решения, принятые на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Ереване в декабре.