Посол в США заявил о нежелании Китая быть посредником на Украине

Посол Австралии в США Радд: приоритетом Китая являются отношения с Россией

Китай не желает сейчас быть посредником в конфликте на Украине, так как приоритетом внешней политики Пекина является сохранение «мягких отношений» с Россией. Об этом заявил посол Австралии в США Кевин Радд в интервью газете Politico на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если [председатель КНР] Си Цзиньпин смотрит на мир, он смотрит на Россию, он видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году», — отметил дипломат.

При этом Радд указал на возможное изменение позиции Пекина в будущем, о чем свидетельствует назначение специального посланника по Украине. Однако он добавил, что это возможно лишь в отдаленной перспективе.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд предположил, что Китай может стать посредником между Россией и Украиной.