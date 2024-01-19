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09:22, 19 января 2024Мир

Посол в США заявил о нежелании Китая быть посредником на Украине

Посол Австралии в США Радд: приоритетом Китая являются отношения с Россией
Кевин Радд

Кевин Радд. Фото: Rishi Deka / ZUMA / Globallookpress.com

Китай не желает сейчас быть посредником в конфликте на Украине, так как приоритетом внешней политики Пекина является сохранение «мягких отношений» с Россией. Об этом заявил посол Австралии в США Кевин Радд в интервью газете Politico на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если [председатель КНР] Си Цзиньпин смотрит на мир, он смотрит на Россию, он видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году», — отметил дипломат.

При этом Радд указал на возможное изменение позиции Пекина в будущем, о чем свидетельствует назначение специального посланника по Украине. Однако он добавил, что это возможно лишь в отдаленной перспективе.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд предположил, что Китай может стать посредником между Россией и Украиной.

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      Максим Габриелян
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