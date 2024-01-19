Президент Литвы признал наличие на Западе усталости от конфликта на Украине

Президент Литвы Науседа: Запад устал от конфликта на Украине

Общество западных стран могло устать от конфликта на Украине. Наличие усталости среди общества Запада признал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Mundo.

«Возможно, есть усталость в западных обществах, но не столько на восточном фланге НАТО, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона», — отметил он, также уточнив, что некоторые последствия конфликта, такие как рост цен на энергоносители, могут оказать негативное влияние на поведение людей.

По словам политика, Западу необходимо любой ценой избежать победы России. Он отметил, что союзники Украины приняли правильные решения, однако слишком медленно исполняют их.

Науседа подчеркнул, что обеспокоен избирательными циклами в западных странах. Так, он отметил, что его «беспокоит господин Трамп», но еще больше — неопределенность, связанная с избирательным процессом.

Президент Литвы выразил уверенность в возможности достичь консенсуса относительно финансовой поддержки Киева странами ЕС. Для этого необходимо, чтобы свое согласие дала Венгрия. Однако, по его словам, если этого не случится, можно будет принять решение 26 странам. Сделать это планируется на внеочередном заседании 1 февраля, так как «Украина нуждается в деньгах».

Ранее бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер усомнился, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Он заявил, что в Североатлантическом альянсе обязательно найдутся недовольные таким решением.