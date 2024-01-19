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06:06, 19 января 2024Мир

В Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

Бывший посол ФРГ Ишингер усомнился, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер усомнился, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, в Североатлантическом альянсе обязательно найдутся недовольные. «Даже если большинство из нас тут согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более, чем 30 членов НАТО, которые скажут: "Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет"», — сказал он.

Ишингер добавил, что у него нет для Украины «оптимистичного сценария» по вступлению в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной возможность вступления Киева в Североатлантический альянс. По его словам, никто не может точно сказать, вступит Украина в НАТО или нет.

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      Марина Совина
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