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02:10, 19 января 2024Экономика

В США приняли резолюцию по предотвращению шатдауна правительства

Конгресс США принял временную резолюцию по предотвращению шатдауна правительства

Фото: IMAGO / Rod Lamkey / CNP / MediaPun / Global Look Press

Палата представителей Конгресса США приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства. Это произошло менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна, следует из трансляции голосования.

Во время голосования временная резолюция набрала необходимое количество голосов конгрессменов для принятия. После этого документ должен уйти на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее американский Сенат также поддержал резолюцию. За принятие проекта, который временно продлит финансирование некоторых федеральных агентств до 1 марта, а других — до 8 марта, проголосовали 68 американских сенаторов. Против выступили 13 законодателей.

Также ранее стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали проект временного финансирования правительства, чтобы не допустить его частичное закрытие 20 января.

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      Марина Совина
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