Показана роль токсичной РНК в старении мозга

Nature Communications: токсичные РНК играют ключевую роль в старении мозга

Ученые Северо-Западного университета показали, что молекулярный процесс, называемый РНК-интерференцией, может играть ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Исследователи идентифицировали короткие нити токсичных РНК, которые способствуют повреждению ДНК клеток мозга и их гибели, что наблюдается при старении и нейродегенеративных заболеваниях. Это сопровождается уменьшением количества цепей РНК, которые выполняют защитные функции.

Кроме того, оказалось, что пожилые люди с превосходной памятью, так называемые суперэйджеры, имеют большое количество защитных коротких нитей РНК.

Результаты исследования указывают на потенциальный способ лечения болезни Альцгеймера и, возможно, других нейродегенеративных заболеваний. Следующим шагом в исследовании является определение точного вклада токсичных РНК в гибель клеток, наблюдаемую при заболеваниях, и поиск соединений, повышающих уровень защитных мРНК или блокирующих повреждение.