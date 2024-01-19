Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:18, 19 января 2024Экономика

В России предложили развивать автопром по примеру СССР

«Российские автодилеры» предложили создать новую госкорпорацию «Росавто»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила создать специальную госкорпорацию, ответственную за развитие отечественной автомобильной промышленности, под условным названием «Росавто». Об этом на пресс-конференции рассказал президент РоАД Алексей Подщеколдин, пишут «Ведомости».

По его словам, такая структура могла бы заняться планированием производства автомобилей и комплектующих, разрабатывать новые модели и технологии, а также распределять заказы между предприятиями. На уровень госкорпорации стоит отдать и подготовку кадров вместе с вопросами взаимодействия между собой участников отрасли.

Пощеколдин сослался на пример Министерства автомобильной промышленности СССР, но добавил, что в нынешних условиях госкорпорации по сути имеют те же функции и полномочия, а изменения в правительстве провести сложнее. Гипотетическое «Росавто», помимо остальных задач, могло бы заняться переговорами с зарубежными инвесторами в качестве представителя государства, чтобы те приняли решение об организации производства внутри страны.

Глава РоАД напомнил, что Минпромторг признает нехватку в своей структуре специалистов для решения отраслевых задач, поэтому та или иная структура все равно необходима. Инициативу организация намерена оформить до конца первого квартала года.

Автодилеры хотят обсудить вопрос с деловыми организациями «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В первой подтвердили, что готовы рассмотреть инициативу, тем более что появление куратора в отрасли давно назрело.

Впрочем, председатель комиссии объединения по автотехобслуживанию Сергей Тимофеев заметил, что для начала надо понять, что конкретно имеют в виду РоАД и сходятся ли у них позиции.

Материалы по теме:
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

В настоящее время ключевые аспекты развития автопрома в России прописаны в отраслевой стратегии за авторством Минпромторга. Документ утвержден в конце 2022 года. Он предполагает стимулирование производства и спроса за счет господдержки, чтобы в конечном итоге потребности рынка были удовлетворены за счет автомобилей, локализованных не менее чем на 80 процентов. Таким образом, предлагается добиться технологического суверенитета. Для этих целей, как отмечено в стратегии, вложить в автопром в период с 2023-го по 2035 годы необходимо в общей сложности 2,7 триллиона рублей.

Автоэксперт Владимир Беспалов отметил, что консолидация отрасли нужна хотя бы в силу масштабности поставленных задач, но заменять рыночные отношения госпланом выглядит не лучшей идеей.

Руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников добавил, что если новый орган будет заниматься исключительно регулированием и лоббизмом, то вся его «полезность» сведется к выбиванию преференций и созданию нерыночных условий для крупнейших местных игроков.

Ранее Подщеколдин рассказал, что в начале года дилеры вынуждены предлагать различные акции автомобили из-за рекордной заполненности складов. На ситуацию с продажами повлияло в первую очередь ужесточение условий кредитования, что связано с ростом ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      В России оценили нехватку работников в одной отрасли

      Уступавшая 1:5 в решающем сете 16-летняя россиянка вышла в четвертый круг AO

      Российский военный рассказал об изменениях в тактике ВСУ

      Эксперт по видеофиксации назвал спорный момент при штрафе за новое нарушение ПДД

      На Украине заявили о плачевной ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра

      Раскрыта неожиданная польза от кофе в мороз

      Российскому военному дали срок за самовольное оставление места службы

      Начато расследование после поджога дома участника СВО в российском регионе

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать пороховой завод под Тамбовом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше