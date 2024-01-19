В России предложили развивать автопром по примеру СССР

«Российские автодилеры» предложили создать новую госкорпорацию «Росавто»

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила создать специальную госкорпорацию, ответственную за развитие отечественной автомобильной промышленности, под условным названием «Росавто». Об этом на пресс-конференции рассказал президент РоАД Алексей Подщеколдин, пишут «Ведомости».

По его словам, такая структура могла бы заняться планированием производства автомобилей и комплектующих, разрабатывать новые модели и технологии, а также распределять заказы между предприятиями. На уровень госкорпорации стоит отдать и подготовку кадров вместе с вопросами взаимодействия между собой участников отрасли.

Пощеколдин сослался на пример Министерства автомобильной промышленности СССР, но добавил, что в нынешних условиях госкорпорации по сути имеют те же функции и полномочия, а изменения в правительстве провести сложнее. Гипотетическое «Росавто», помимо остальных задач, могло бы заняться переговорами с зарубежными инвесторами в качестве представителя государства, чтобы те приняли решение об организации производства внутри страны.

Глава РоАД напомнил, что Минпромторг признает нехватку в своей структуре специалистов для решения отраслевых задач, поэтому та или иная структура все равно необходима. Инициативу организация намерена оформить до конца первого квартала года.

Автодилеры хотят обсудить вопрос с деловыми организациями «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В первой подтвердили, что готовы рассмотреть инициативу, тем более что появление куратора в отрасли давно назрело.

Впрочем, председатель комиссии объединения по автотехобслуживанию Сергей Тимофеев заметил, что для начала надо понять, что конкретно имеют в виду РоАД и сходятся ли у них позиции.

В настоящее время ключевые аспекты развития автопрома в России прописаны в отраслевой стратегии за авторством Минпромторга. Документ утвержден в конце 2022 года. Он предполагает стимулирование производства и спроса за счет господдержки, чтобы в конечном итоге потребности рынка были удовлетворены за счет автомобилей, локализованных не менее чем на 80 процентов. Таким образом, предлагается добиться технологического суверенитета. Для этих целей, как отмечено в стратегии, вложить в автопром в период с 2023-го по 2035 годы необходимо в общей сложности 2,7 триллиона рублей.

Автоэксперт Владимир Беспалов отметил, что консолидация отрасли нужна хотя бы в силу масштабности поставленных задач, но заменять рыночные отношения госпланом выглядит не лучшей идеей.

Руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников добавил, что если новый орган будет заниматься исключительно регулированием и лоббизмом, то вся его «полезность» сведется к выбиванию преференций и созданию нерыночных условий для крупнейших местных игроков.

Ранее Подщеколдин рассказал, что в начале года дилеры вынуждены предлагать различные акции автомобили из-за рекордной заполненности складов. На ситуацию с продажами повлияло в первую очередь ужесточение условий кредитования, что связано с ростом ключевой ставки.