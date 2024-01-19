Российский стилист назвала модными вещи в стиле кукол Bratz

Российский стилист Евгения Ишуткина назвала модными вещи в кукольном стиле, например, в стиле кукол Bratz. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала обратить внимание на клетчатые мини-юбки, которые для деловой встречи лучше сочетать с классической белой рубашкой, а для вечера — базовым боди черного цвета. Кроме того, следует приобрести сумку необычной формы, например винтажную в стиле 2000-х годов, пластиковую, плетеную или клатч в виде какой-либо части тела.

Среди прочего незаменимой деталью кукольного образа эксперт назвала солнцезащитные очки. «Ими можно дополнить буквально любой образ — это доказывают селебрити по всему миру. Носите очки со спортивными костюмами, с зимними образами и даже с вечерними нарядами», — отметила она.

Вдобавок следует купить туфли на платформе, который визуально удлиняют ноги. «Обратите внимание на всем известные туфли в стиле Bratz от люксового бренда Versace, которые уже стали настоящей классикой модниц», — заявила Ишуткина и в заключение предложила добавить в гардероб одежду из латекса, например, кроп-топ или комбинезон.

Ранее россиянкам также перечислили самые модные вещи в 2024 году. В первую очередь в список вошел топ золотистого оттенка, который стилист Евгения Ишуткина посоветовала сочетать с джинсами.