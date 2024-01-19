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10:43, 19 января 2024Ценности

Сальма Хайек показала архивные обнаженные фото

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала архивные обнаженные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена позирующей на кровати среди фиолетовых подушек. Тогда на время съемки звезда полностью отказалась от одежды и нижнего белья, прикрыв при этом интимные части тела руками. «Некоторые говорят, что не нужно оглядываться назад, но иногда это лучший вид», — подписала она кадры.

Поклонники восхитились данной фотосессией и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 1,2 миллиона лайков. «Как всегда прекрасна», «Красиво, но сейчас еще красивее», «Совершенно потрясающе!», «Самая шикарная женщина на планете», «Разжигаешь огонь», — высказывались они.

В декабре Сальма Хайек порадовала фанатов откровенным фото с отдыха. Актриса предстала перед камерой в черных солнцезащитных очках и желтом бикини, которое было оформлено цветочным принтом.

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      Карина Черных
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