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18:55, 19 января 2024Ценности

Самойлова прошлась в купальнике у моря

Фото: @samoylovaoxana

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова прошлась в откровенном наряде у моря. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 35-летняя инфлюэнсерша прогулялась по пляжу в черном раздельном купальнике с многочисленными завязками вдоль тела. При этом звезда продемонстрировала частично оголенную фигуру. «Стоит ли мне похудеть еще?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Помимо этого, знаменитость распустила длинные темные волосы, а от макияжа отказалась. В качестве украшений она выбрала массивные золотые серьги.

Ранее в январе Оксана Самойлова с матерью показали лица без косметики. После этого родственницы предстали перед камерой с ярким макияжем.

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      Екатерина Ештокина
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