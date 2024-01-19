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23:35, 19 января 2024Спорт

СКА вышел в плей-офф КХЛ

СКА победил «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф КХЛ

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Петербургский СКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Статистика доступна на сайте турнира.

В матче регулярного чемпионата турнира петербуржцы оказались сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Марат Хайруллин, Борна Рендулич и Валентин Зыков. У китайской команды гол забил форвард Тайлер Граовац.

Таким образом, после 53 матчей СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 72 очка. Лидирует ярославский «Локомотив» с 74 очками.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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