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10:53, 19 января 2024Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на российский регион

Брянский губернатор Богомаз заявил о двух сбитых украинских беспилотниках

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили новую атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Погарским и Унечским районами дежурными силами Минобороны России. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее, утром 19 января, на нефтебазе в Клинцах Брянской области после попытки подавления дрона ВСУ российскими средствами радиоэлектронной борьбы произошел пожар. По словам богомаза, с беспилотника сошел боеприпас. Предварительно, никто не пострадал, однако загорелись четыре резервуара. Согласно последним данным, огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров.

В сети также появились кадры с последствиями попытки атаки на нефтебазу. На записи видно огромный столб дыма, который поднимается над городом. Также очевидцам удалось заснять и само возгорание.

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      Константин Лысяков
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